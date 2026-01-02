Размер шрифта
«Там совсем треш»: экс-вратарь Нигматуллин о взаимоотношениях с детьми

Нигматуллин заявил, что тема отношений с детьми от первого брака закрыта
ruslan_nigmatullin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что не собирается говорить на тему взаимоотношений с его детьми от первого брака с Еленой Нигматуллиной. Его слова приводит РИА Новости.

«Там совсем треш. Говорить об этом не хочу и не буду, эта тема для меня закрыта», — заявил он.

С Еленой в официальном браке он прожил с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель. Бракоразводный процесс продолжается, бывшие супруги делят имущество. В конце ноября 2025 года 51-летний Нигматуллин вновь женился — его избранницей стала 23-летняя модель и телеведущая Эвелина Сынча.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.

Ранее Нигматуллин рассказал о знакомстве с 23-летней женой.
 
