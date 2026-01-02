Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

«Рука интервенции будет отсечена»: советник верховного лидера Ирана пригрозил Трампу

Советник Шахмани: Иран отсечет руку любому, кто вмешается в дела страны
Ebrahim Noroozi/AP

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани в соцсети X отреагировал на слова президента США о протестующих в Исламской Республике и пригрозил отсечь «руку интервенции» (агрессивное вмешательство во внутренние дела страны).

Шамхани заметил, что Иран на примере Ирака, Афганистана и сектора Газа хорошо знает, чем оборачивается американская «помощь».

«Любая рука интервенции... столкнется с ответом, который заставит пожалеть, и будет отсечена до того, как приблизится [к цели]», — написал советник верховного лидера Ирана.

Он назвал «красной линией» властей Исламской Республики национальную безопасность.

В Иране с конца декабря 2025 года продолжаются акции протеста, связанные с падением курса национальной валюты, уже известно о кончине шести человек. В связи с этим американский президент Дональд Трамп пообещал «прийти на помощь» протестующим, если с ними впредь будут жестоко расправляться.

Ранее в Иране протестующие подожгли Коран и пытались напасть на мечеть.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27549907_rnd_0",
    "video_id": "record::95fffa6d-0fde-4c0c-99d7-1fb15243167a"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+