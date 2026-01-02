«Рука интервенции будет отсечена»: советник верховного лидера Ирана пригрозил Трампу

Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани в соцсети X отреагировал на слова президента США о протестующих в Исламской Республике и пригрозил отсечь «руку интервенции» (агрессивное вмешательство во внутренние дела страны).

Шамхани заметил, что Иран на примере Ирака, Афганистана и сектора Газа хорошо знает, чем оборачивается американская «помощь».

«Любая рука интервенции... столкнется с ответом, который заставит пожалеть, и будет отсечена до того, как приблизится [к цели]», — написал советник верховного лидера Ирана.

Он назвал «красной линией» властей Исламской Республики национальную безопасность.

В Иране с конца декабря 2025 года продолжаются акции протеста, связанные с падением курса национальной валюты, уже известно о кончине шести человек. В связи с этим американский президент Дональд Трамп пообещал «прийти на помощь» протестующим, если с ними впредь будут жестоко расправляться.

Ранее в Иране протестующие подожгли Коран и пытались напасть на мечеть.