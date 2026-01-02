Массовое ДТП заблокировало движение на МКАД в Москве

Массовая автомобильная авария произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщает в Telegram- канале «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 1 км МКАД (в районе съезда 1А) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

В дептрансе также уточнили, что в районе места аварии затруднено движение транспорта на 2,5 км, и призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда проблемного участка дороги.

До этого в Москве на МКАД столкнулись два автомобиля. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят две легковые машины, которые получили повреждения: у транспортных средств смяты кузова, разбиты капоты и бамперы, при этом в момент столкновения их детали разлетелись по дороге. На записи также заметно, что автомобили затруднили движение транспорта, поскольку заняли две полосы, и водителям приходится объезжать место столкновения.

Кроме того, в Москве ДТП затруднило движение автомобилей. Водители запечатлели последствия аварии.

Ранее трое детей пострадали в массовом ДТП в Тюменской области.