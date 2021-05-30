Один человек погиб в результате падения самолета в Техасе

Один человек погиб и один получил ранения после падения легкомоторного самолета в американском штате Техас, передает ABC13 со ссылкой на местные власти.

Согласно информации телеканала, самолет PZL-104 Wilga потерпел крушение в городе Пэрленд. По предварительным данным, на борту лайнера были два человека. Выжившая при падении женщина сломала руку.

Причина падения самолета в Техасе сейчас неизвестна, на место прибыли оперативные службы. Кроме того, Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет Соединенных Штатов по безопасности на транспорте начали проверку.

Сейчас устанавливаются обстоятельства падения легкомоторного воздушного судна.

Ранее военный самолет США разбился недалеко от Лас-Вегаса. Самолетом управлял пилот компании Draken, на борту был он один. Полицейские перекрыли территорию в 11 километрах к северо-востоку от центра города.