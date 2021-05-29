Онищенко прокомментировал версию о лабораторном происхождении COVID-19

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что версия происхождения коронавируса пока неясна, так как не работает конвенция по биологическому и токсинному оружию. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Нет признанного всеми странами легитимного механизма контроля. И виноваты в этом сами американцы, которые в 2001 году заявили, что они выходят из конвенции по биологическому и токсинному оружию», — сказал он.

По его мнению, сейчас необходимо делать прививки и соблюдать меры санитарной безопасности.

Ранее британские ученые нашли доказательства причастности китайских ученых к созданию COVID-19. По их данным, китайцы создали COVID-19 в лаборатории в Ухане, а затем попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, будто произошел естественным образом от летучих мышей, утверждает британско-норвежское исследование, которое публикует Daily Mail.

Британский профессор Ангус Далглейш и норвежский доктор Биргер Соренсен обнаружили в образце вируса «уникальные следы», которые, по их словам, могли возникнуть только в результате манипуляций в лаборатории.