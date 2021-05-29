Обезьяны меняют «акцент» под влиянием сородичей

Среди приматов при изменении окружающего общества отмечается адаптация своих криков под «речь» новых соседей, сообщает CNNhttps://edition.cnn.com/2021/05/27/americas/primate-calls-study-scli-intl-scn/index.html со ссылкой на журнал Behavioral Ecology and Sociobiology.

Исследователи провели эксперимент среди 15 пегих и красноруких тамаринов.

Краснорукие тамарины обладают «большей вокальной гибкостью» и используют крики чаще, чем пегие тамарины. Эта разновидность приматов обладает более протяжной «речью». Однако, когда красноруких подселили к пегим, первые были вынуждены подстроится под то, как разговаривают вторые.

«Почему их речь сходится таким образом, не ясно, но, возможно, это поможет в идентификации при защите территории или конкуренции за ресурсы», — заявила ведущий автор исследования Тайнара Соброза из Бразильского национального института исследований Амазонии.

Ранее стало известно, что черепаха, чей вид считали вымершим более ста лет, найдена на Галапагосе.