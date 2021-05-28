Путин поздравил пограничников

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы ФСБ с Днем пограничника. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны», – заявил глава государства.

По его словам, российские пограничники профессионально решают задачи по обеспечению безопасности границ страны, борьбе с международным терроризмом, нелегальной миграцией и наркоторговлей. Кроме того, они хранят верность боевым традициям и уважают ветеранов.

Глава государства регулярно поздравляет россиян с профессиональными праздниками. Так, 27 марта Путин поздравлял росгврадейцев, 27 февраля — военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций РФ, а 10 февраля — дипломатов.