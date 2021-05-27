Жителей столицы предупредили о сильном дожде с грозой

Сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с прогнозируются в столице. Экстренное предупреждение будет действовать в городе до утра пятницы, сообщается на сайте МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайший 1-2 часа с сохранением до 10.00 28 мая в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с», — уточняется в заявлении экстренного ведомства.

Московским автомобилистам порекомендовали при ухудшении погоды снизить скорость, а также увеличить дистанцию. Машины следует парковать подальше от деревьев, напомнили в МЧС.

Пешеходам столицы советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, и не пытаться скрыться под деревьями.

Ранее сообщалось, что погода в столичном регионе к выходным испортится, будут дожди, ветер и понижение дневной температуры до +16 градусов. В субботу, 29 мая, ожидаются кратковременные дожди и постепенное понижение температуры воздуха.