В Москве арестовали мужчину, бившего женщин по ягодицам в метро

Мужчину, бившего женщин по ягодицам в Московском метрополитене, арестовали на 10 суток. Об этом заявили представители УВД на метро на официальном сайте.

«В полицию УВД на Московском метрополитене обратилась 18-летняя жительница столицы с просьбой привлечь к ответственности неизвестного ей мужчину, который на Таганско-Краснопресненской линии приставал к ней», — уточнили в пресс-службе УВД.

Личность нарушителя удалось установить, им оказался 19-летний житель Москвы. Подозреваемый был задержан на станции «Пушкинская».

В результате в отношении задержанного составили протокол о мелком хулиганстве.

«Со слов молодого человека, подобные действия на территории столичного метро он совершал длительное время», — добавили в ведомстве.

Из видеоролика следует, что мужчина ударил одну из своих жертв по ягодицам и сразу скрылся, когда закрывались двери вагона метро.

Ранее полицейский получил ножевое ранение в метро Москвы.