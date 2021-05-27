В мэрии Оренбурга рассказали о состоянии здоровья главы города

В администрации Оренбурга сообщили, что мэр города Владимир Ильных, в доме которого правоохранители проводят обыски, находится на больничном, передает РИА «Новости».

«Глава города находится на больничном. Администрация работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят обыски в доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных. Причина проведения оперативных мероприятий не называлась.

Известно, что 18 мая в администрации Оренбурга сотрудники правоохранительных органов также проводили обыски и расспрашивали сотрудников мэра.

24 мая в Оренбурге в Доме Советов прошло заседание партии «Единая Россия». По данным местных СМИ, на этом заседании должны были обсудить вопрос отставки ряда чиновников администрации, в том числе и главы города.

46-летний Владимир Ильиных занял пост мэра Оренбурга в феврале 2020 года.