В мэрии Оренбурга рассказали о состоянии здоровья главы города
В администрации Оренбурга сообщили, что мэр города Владимир Ильных, в доме которого правоохранители проводят обыски, находится на больничном, передает РИА «Новости».
«Глава города находится на больничном. Администрация работает в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят обыски в доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных. Причина проведения оперативных мероприятий не называлась.
Известно, что 18 мая в администрации Оренбурга сотрудники правоохранительных органов также проводили обыски и расспрашивали сотрудников мэра.
24 мая в Оренбурге в Доме Советов прошло заседание партии «Единая Россия». По данным местных СМИ, на этом заседании должны были обсудить вопрос отставки ряда чиновников администрации, в том числе и главы города.
46-летний Владимир Ильиных занял пост мэра Оренбурга в феврале 2020 года.