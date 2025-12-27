Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Киеве сотни тысяч жителей остались без света

Премьер Украины Свириденко: 600 тысяч киевлян остались без электричества
Hoyka Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Киеве и области 600 тысяч человек остались без света в результате повреждения объектов инфраструктуры. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

О каких именно объектах энергетики идет речь, чиновница не написала.

Ночью в Киеве произошли несколько взрывов. В городе работали системы противовоздушной обороны. Позднее в СМИ появилась информация, что в результате взрывов в украинской столице могли быть повреждены теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). В частности, местные жители рассказали о прилете по ТЭЦ-5.

В Минобороны России позднее сообщили, что российские силы нанесли массированный удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по целям на Украине. В результате треть Киева осталась без тепла, левый берег остался без света, метро обесточено — в Киеве и пригороде Бровары наступил блэкаут, сообщает «Страна. ua». Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах и призвал жителей оставаться в укрытиях. Утром на фоне воздушной тревоги в городе вновь прозвучали новые взрывы.

Ранее эксперт назвал сроки восстановления энергетики Украины.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+