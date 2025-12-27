Загитова опубликовала снимки с фотосессии о объявила конкурс

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале новые фотографии, а также объявила конкурс на худший комментарий.

«Конкурс на самый плохой комментарий официально открыт. Правила просты: чем хуже, тем лучше!» — написала Загитова.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным вела шоу «Ледниковый период». Позже она призналась, что провалила эту работу.

Ранее Загитова заявила о страхе сниматься.