В Челябинской области экс-сотрудница банка похитила у клиентов 15 млн рублей

В Челябинской области экс-сотрудницу банка осудили за кражу 15 млн рублей
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Суд вынес приговор женщине, которая похищала деньги у клиентов одного из банков. Об этом сообщает полиция Челябинской области.

По версии сотрудников правоохранительных органов, 52-летняя бывшая работница финансовой организации, воспользовавшись служебным положением, переводила деньги со счетов клиентов на электронные кошельки, зарегистрированные на других людей. Позже она снимала эти суммы.

«Противоправную деятельность пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области», – сообщается в публикации.

Всего в период с февраля 2020 по март 2024 года фигурантка похитила у 50 клиентов более чем 15 миллионов рублей.

Суд признал фигурантку процесса виновной в мошенничестве. Женщину приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Банк своим клиентам похищенные суммы возместил.

Ранее в Калининграде пресекли деятельность мошенников, от которых пострадали участники СВО.

