Новости политики

Трамп не примет участия в разговоре Зеленского с европейскими лидерами

Reuters уточнило, что беседа Зеленского с лидерами Европы пройдет без Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Запланированный на 27 декабря разговор главы Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами пройдет без участия президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

«Зеленский созвонится в субботу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами», — говорится в публикации.

До этого портал Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что Зеленский и Трамп планируют провести онлайн-встречу 27 декабря. К созвону должны были присоединиться лидеры некоторых стран Европы.

26 декабря глава Украины заявил, что они с американским коллегой договорились провести встречу в ближайшее время. Как отметил Зеленский, многое в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом «может решиться до Нового года». По данным СМИ, очные переговоры глав двух государств могут состояться 28 декабря во Флориде. Их анонсировали после беседы Владимира Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Незадолго до этого переговоры с американскими делегатами провел специальный посланник президента РФ Кирилл Дмитриев. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп оценил шансы на урегулирование украинского конфликта.

