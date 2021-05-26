СМИ: в Мали закрыли границы и ввели комендантский час

Мали закрывает сухопутные и воздушные границы и вводит комендантский час на фоне отставки временного президента и премьера страны. Об этом сообщает сенегальский портал Seneweb.

В настоящее время уже закрыты аэропорт Бамако и сухопутные погранпереходы. Комендантский час вводится на всей территории страны с 20.00 до 6.00 по местному времени.

Ранее стало известно, что малийские военные задержали временного президента Ба Ндао сразу после его возвращения с экономического саммита в Париже. Помимо главы государства были отстранены от должностей премьер Моктар Уан и министр обороны временного правительства Сулейман Дукур. Информацию о задержании политиков подтвердил вице-президент Ассими Гоита. Это уже второй военный переворот в стране за год.

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа 2020 года. Военные подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже глава государства объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.