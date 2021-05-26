Собянин предложил создать «свободные от COVID» зоны в ресторанах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям столицы создавать в ресторанах «зоны, свободные от коронавируса» для привившихся от COVID-19 клиентов, сообщает РИА «Новости».

Градоначальник заявил об этом во время встречи с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

Собянин отметил, что потеря Москвой за год половины туристов, в основном, иностранцев, стала серьезной проблемой для сферы услуг, торговли, общепита.

«Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть», — добавил мэр.

В свою очередь, предприниматели предложили ему снизить контрольно-надзорную деятельность, то есть не сразу штрафовать людей, а сначала проводить профилактику и предупреждение, только потом выписывать штраф. Собянин ответил, что обсудит это с профильными ведомствами.

Также предприниматели озвучили идею о проведении инспекции антиковидных мер. Мэр столицы оценил это и предложил провести ревизию данных мер с департаментом предпринимательства.

Ранее Сергей Собянин рассказал об успехах Москвы в борьбе с коронавирусом.