В центре Москвы нашли брошенный автомобиль с оружием и мешком патронов

Полиция Москвы обнаружила в центре столицы припаркованный автомобиль с оружием. В машине нашли автомат, ружье и мешок патронов. По данным СМИ, автомобиль простоял в 1-м Добрынинском переулке около недели. Личность владельца машины с оружием установили. Сейчас идут его поиски. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

В ведомстве отметили, что сообщение о похожих на огнестрельное оружие предметах в автомобиле поступило от граждан. Сотрудники полиции направили изъятые предметы на исследование.

Видео с места событий опубликовал «360». Оружие нашли в черном автомобиле Nissan. У машины открыты капот и багажник. В задней пассажирской двери выбито стекло.