Общество

В России могут увеличить штрафы за незаконное пресечение госграницы

Госдума одобрила проект о штрафах за незаконное пересечение границы России
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Государственная дума на пленарном заседании приняла законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы Российской Федерации. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторами инициативы выступила группа российских сенаторов.

Законопроектом предлагается повысить размеры штрафов в области защиты Госграницы (статьи 18.1 — 18.7, 18.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ)).

Кроме того сенаторы предлагают внести изменения в статью 3.5 КоАП РФ в части повышения допустимого размера штрафа за совершение указанных преступлений.

Согласно законопроекту, за нарушение правил пересечения российской границы людьми или машинами, а также за нарушение правил въезда или выезда из России при прохождении пограничного контроля будет грозить штраф до 25 тыс. рублей для физических лиц (сейчас — до 5 тыс.), до 250 тыс. рублей для должностных лиц (вместо 50 тыс.) и до 2,5 млн рублей для юридических лиц (вместо 800 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что арестованному в России французскому велосипедисту грозит срок в колонии.

