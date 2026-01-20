Чернобыльская АЭС полностью оторвана от внешнего энергоснабжения

Гросси: все внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС было прервано

Чернобыльская АЭС была оторвана от внешнего энергоснабжения. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает пресс-служба агентства в Х.

«ЧАЭС потеряла все внешнее питание, линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты», — заявили там.

17 января МАГАТЭ сообщило, что на Чернобыльской АЭС была повреждена критически важная подстанция, из-за чего отключилась одна линия электропередачи.

В заявлении также говорилось, что после инцидента площадка Чернобыльской АЭС продолжила получать внешнее электроснабжение по другим линиям. Это «продемонстрировало ключевую роль подстанций в обеспечении непрерывной подачи электроэнергии, необходимой для работы основных систем безопасности», добавили в агентстве.

6 декабря 2025 года в МАГАТЭ заявили, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности.

Ранее директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно.