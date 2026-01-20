Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Чернобыльская АЭС полностью оторвана от внешнего энергоснабжения

Гросси: все внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС было прервано
Gleb Garanich/Reuters/Архив

Чернобыльская АЭС была оторвана от внешнего энергоснабжения. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает пресс-служба агентства в Х.

«ЧАЭС потеряла все внешнее питание, линии электропередачи, питающие другие АЭС, также были затронуты», — заявили там.

17 января МАГАТЭ сообщило, что на Чернобыльской АЭС была повреждена критически важная подстанция, из-за чего отключилась одна линия электропередачи.

В заявлении также говорилось, что после инцидента площадка Чернобыльской АЭС продолжила получать внешнее электроснабжение по другим линиям. Это «продемонстрировало ключевую роль подстанций в обеспечении непрерывной подачи электроэнергии, необходимой для работы основных систем безопасности», добавили в агентстве.

6 декабря 2025 года в МАГАТЭ заявили, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил свои основные функции безопасности.

Ранее директор ЗАЭС заявил, что повторение Чернобыльской катастрофы на станции невозможно.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665425_rnd_4",
    "video_id": "record::04643ec2-2221-4398-9c07-459ed2d1fdc2"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+