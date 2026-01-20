Размер шрифта
Армия

В зону спецоперации доставили российских многофункциональных роботов «Импульс»

Народный фронт: в зону СВО доставили сотни российских роботов Импульс
В зону специальной военной операции доставили российских наземных робототехнических комплексов (НРТК) «Импульс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Народный фронт».

Там рассказали, что этот НРТК рассчитан на транспортировку до 500 килограммов грузов на себе и до 1500 килограммов при помощи прицепа.

«Он может применяться для доставки продовольствия, топлива и боеприпасов, создания блиндажей и окопов, а также нести на себе вооружение», — рассказали «Народном фронте».

17 января инструктор службы боевой подготовки и специальных систем с позывным Биткоин рассказал, что российские военнослужащие начали применять FPV-дрон «Бумеранг» в зоне специальной военной операции для сброса агитационных листовок и звукового оповещения бойцов Вооруженных сил Украины с призывами добровольно сдаться.

По его словам, разработанный в Москве беспилотник показал высокую эффективность по числу вылетов и пораженных целей. Он отметил, что «Бумеранг» является многоцелевым дроном и используется не только для поражения наземных и воздушных объектов. Аппарат также задействуют для доставки провизии и боеприпасов, дистанционного минирования, а также для информационно-психологического воздействия на противника.

Ранее на Западе сообщили о новой тактике ВС России.

