Зеленский заявил, что не видит тупика в переговорах о мире

Зеленский: пока я не вижу тупика в переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что не видит в тупика в переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Его слова передает Интерфакс-Украина.

Продолжается работа над документами, украинская сторона на постоянной связи с американской, рассказал он.

«Тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля-она даже сложнее. Тем не менее, это правда. Имеем то, что мы имеем. Что касается разговоров, так они постоянные, и точно не о тупике», — сказал Зеленский.

До этого издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп хочет добиться перезагрузки отношений с Россией с помощью мира на Украине.

15 января Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы.

Ранее Лавров заявил, что РФ не получала документы после последних встреч США, Европы и Украины.