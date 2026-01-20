Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский заявил, что не видит тупика в переговорах о мире

Зеленский: пока я не вижу тупика в переговорах
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что не видит в тупика в переговорах по урегулированию конфликта с Россией. Его слова передает Интерфакс-Украина.

Продолжается работа над документами, украинская сторона на постоянной связи с американской, рассказал он.

«Тупика пока не вижу. Работают над документами. Как я говорил, уже такая достаточно тривиальная фраза: последняя миля-она даже сложнее. Тем не менее, это правда. Имеем то, что мы имеем. Что касается разговоров, так они постоянные, и точно не о тупике», — сказал Зеленский.

До этого издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп хочет добиться перезагрузки отношений с Россией с помощью мира на Украине.

15 января Трамп заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы.

Ранее Лавров заявил, что РФ не получала документы после последних встреч США, Европы и Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665485_rnd_2",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+