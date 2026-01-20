Кличко заявил о сложной ситуации с теплом на левом берегу Киева

Кличко: ситуация с водой и теплом на левом берегу Киева остается сложной

Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу Киева является сложной. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Ситуация с водоснабжением и теплом на левом берегу Киева и Печерске остается сложной», — написал он.

Утром 20 января Кличко сообщил, что более 5,6 тыс. многоэтажных домов в Киеве лишены отопления. По его словам, в данный момент специалистами проводятся работы по восстановлению подачи тепла, воды и электричества.

В ночь на вторник местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в Киеве, после чего в городе начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве. Глава минэнерго страны Денис Шмыгаль сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в правительственных зданиях.

На этом фоне мэр украинской столицы еще неделю назад призвал жителей Киева по возможности покинуть город. Киевляне, тем временем, начали «жарить кирпичи», чтобы согревать помещения, сообщил военкор Дмитрий Стешин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее движение поездов метро в Киеве замедлили из-за проблем с электроснабжением.