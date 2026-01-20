Человек пострадал при столкновении трамвая и электровелосипеда в Москве

Трамвай сбил доставщика на электровелосипеде на Шарикоподшипниковской улице в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным журналистов, курьер попытался пересечь трамвайные пути, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. В результате трамвай врезался в электровелосипед, и доставщик получил травмы.

«Его госпитализировали», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.

