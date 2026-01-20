Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Человек пострадал при столкновении трамвая и электровелосипеда в Москве

В Москве трамвай сбил курьера на электровелосипеде
Shutterstock

Трамвай сбил доставщика на электровелосипеде на Шарикоподшипниковской улице в Москве. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным журналистов, курьер попытался пересечь трамвайные пути, не убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. В результате трамвай врезался в электровелосипед, и доставщик получил травмы.

«Его госпитализировали», — говорится в публикации.

В ней уточняется, что обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.

11 января в Республике Бурятия произошла авария с влетевшим в остановку автомобилем. На Ключевской улице в Улан-Удэ машина заехала на территорию, где стояли ожидавшие трамвая люди. После этого транспортное средство вылетело на рельсы. Как рассказали очевидцы, в момент ДТП на остановке находились два человека — они пострадали. На место происшествия выезжали медики и сотрудники правоохранительных органов.

8 января на проспекте Мира в Москве столкнулись трамвай и электробус. В результате аварии трамвай сошел с рельсов, пострадали пять человек. Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка, которую доставили в больницу с переломом и ушибами.

Ранее в Екатеринбурге сняли на видео троих детей-зацеперов на трамвае.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27665365_rnd_6",
    "video_id": "record::21c90728-267e-484c-9681-ee7341d91312"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+