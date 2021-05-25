Власти Якутии убрали слово «обязательная» из пресс-релиза о вакцинации

Пресс-служба правительства Якутии обновила сообщение о том, что глава республики Айсен Николаев поручил издать нормативные акты об обязательной вакцинации от коронавируса.

Отредактированная версия не содержит слово «обязательная», которое было использовано в оригинальном тексте три раза.

Теперь в тексте релиза написано, что в качестве основной задачи госвласти и органов местного самоуправления Айсен Николаев обозначил «обеспечение массовой вакцинации якутян». Также сообщается, что «19 мая вышло постановление главного санитарного врача по РС(Я) по иммунизации населения». Кроме того, слово «обязательное» удалили из положения об особых требованиях, которые предъявляются к работодателям, не обеспечившим обязательную вакцинацию.

Ранее пресс-служба главы и правительства Якутии сообщила, что Николаев обозначил обязательное обеспечение массовой вакцинации местных жителей.

Ранее представитель Европейской ассоциации медицинского права, адвокат по медицинским делам Алексей Горяинов заявил «Газете.Ru», что действующее законодательство без каких-либо изменений допускает «обязательную» вакцинацию.