Жительница Массачусетса сумела получить $1 млн по билету, который она выбросила

Благодаря честности и доброте владельца магазина, в котором американка Леа Роуз Фиега купила и выбросила лотерейный билет на $1 млн, она сумела получить свой выигрыш, сообщает телеканал ABC.

Жительница Саутвика, штат Массачусетс, Леа Роуз Фиега рассказала, что отдала лотерейный билет обратно кассиру, так как не была уверена в том, что он будет выигрышным.

«Я очень спешила, во время обеденного перерыва, и просто процарапала [пленку с цифр — прим. «Газеты.Ru»] его очень быстро, посмотрела на него, и он не выглядел как победитель, поэтому я передала билет кассиру, чтобы выбросить», — заявила Фиега.

То, что билет оказался выигрышным, заметил сын владельца магазина, Абхи Шах. На семейном совете было принято решение вернуть билет Фиеге, так как она является постоянным покупателем.

Фиега также заявила, что преодоление коронавируса в январе было похоже на «выигрыш в лотерею», поэтому она чувствует себя дважды победителем. По законам штата, магазин Lucky Stop получил $10 000 комиссии, а кроме того победительница также отдала часть выигрыша владельцам в благодарность за честность.

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