В Кремле нет информации о задержании россиянки вместе с Протасевичем в Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание российской гражданки, подруги основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича — Софии Сапеги.

«Нет, никакой информации у Кремля нет, но опять же, по международным нормам, белорусская сторона проинформирует нас о задержании гражданки России и предоставит информацию на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Гражданка России София Сапега, летевшая вместе с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, была задержана в Минске в воскресенье, 23 мая.

Самолет Ryanair, направляющийся из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за информации о минировании, которая в дальнейшем не подтвердилась. Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.

Известно, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич находился на борту этого рейса. Мужчину задержали при проверке документов в аэропорту Минска. Протасевич внесен в Белоруссии в список причастных к терроризму. В отношении него заведено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе за «организацию массовых беспорядков».