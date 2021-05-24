В Госдуме задумались об уголовной ответственности за нападение на врачей

В Государственную думу внесен законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за оскорбление и насилие в отношении медиков, находящихся при исполнении. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Авторы инициативы выступают за введение для медицинских работников особого порядка государственной защиты, как для полицейских и военных. В частности, предлагается дополнить УК РФ статьей о причинении вреда здоровью медицинским работникам, предусматривающей до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, внесшие законопроект депутаты хотят предоставить медикам бесплатную правовую поддержку, в том числе круглосуточную помощь юриста.

В министерстве здравоохранения инициатива поддержки не получила.

«Действующее законодательство уже содержит необходимые составы и меры ответственности», – заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

При этом он подчеркнул, что любые проявления насилия в отношении медицинских работников являются недопустимыми.

Ранее в Ульяновске мужчина ворвался в квартиру во время осмотра беременной сожительницы и попытался задушить фельдшера. В результате 50-летний медик в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу.