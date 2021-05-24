Ряду регионов России предрекли «несусветную жару»

Сильная жара до +37°С ожидается на Урале и в Поволжье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости».

«Такая несусветно жаркая погода будет на востоке Европейской России: в Поволжье, на Урале, на юге Западной Сибири», – рассказал синоптик.

По данным Гидрометцентра, жара ожидается в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Тюменской и Омской областях, а также в Пермском крае. Температура воздуха в указанных регионах превысит норму на 8-12°С.

При этом Вильфанд предупредил, что такая температура воздуха негативно сказывается на здоровье людей и повышает риск возникновения природных пожаров. Так, высокая пожароопасность сохранится в Поволжье и на Урале в ближайшие пять дней.

Ранее Вильфанд рассказал, какой будет погода в Москве на предстоящей неделе. По его словам, москвичей ожидают теплые дни с небольшими кратковременными дождями. До этого синоптик предупредил жителей ряда регионов об «опасном солнце» — высоком индексе ультрафиолетового излучения.