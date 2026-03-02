Размер шрифта
«Она еще ребенок»: тренер Соколовская о Валиевой

Тренер Соколовская заявила, что Валиева в свои 19 лет еще ребенок
Владимир Астапкович/РИА Новости

Тренер Светлана Соколовская в интервью YouTube-проекту ДоброFON заявила, что им с фигуристкой Камилой Валиевой еще предстоит почувствовать друг друга в плане рабочих моментов.

«Потому что Камила — очень красивый человек и внешне, и внутренне. Она очень талантлива. Она желанная для многих. Но за этот маленький срок я увидела: она такой еще ребенок! В свои 19 лет кто-то может быть старше. Она в свои 19 лет — ребенок», — отметила она.

Валиева изначально тренировалась в группе Этери Тутберидзе, а в 2025 году перешла к Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Она уже выступила на чемпионате России по прыжкам, однако не сумела завоевать медали.

Ранее Тутберидзе заявила, что ждет извинений от бывшего главы МОК Томаса Баха из-за слов про нее и Валиеву.

 
