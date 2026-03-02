Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Конфликт в Иране привел к росту ставок фрахта танкеров для перевозки нефти

Ставки фрахта танкеров для перевозки нефти с Ближнего Востока в КНР удвоились
JBula_62/Shutterstock/FOTODOM

Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к существенному подорожанию фрахта танкеров, осуществляющих перевозку нефти из этого региона в Китай. Об этом сообщает Bloomberg, опираясь на источники в отрасли.

Отмечается, что цены на транспортировку подскочили более чем в два раза по сравнению с показателями пятницы, 27 февраля.

Стоимость аренды танкера класса Suezmax, предназначенного для перевозки до миллиона баррелей нефти, достигла 525 пунктов по международной системе Worldscale (WS525). Это значительный рост по сравнению с уровнем в 225 пунктов (WS225), зафиксированным в пятницу, и начальными 50 пунктами (WS50) в начале года. Worldscale представляет собой процент от базовой ставки, устанавливаемой ежегодно для ключевых маршрутов.

Агентство подчеркивает, что мировая тенденция к росту ставок фрахта танкеров наблюдалась и ранее на фоне опасений эскалации ближневосточного кризиса. Однако текущие военные действия, а также перспектива блокировки Ормузского пролива, только усугубляют ситуацию и подталкивают цены на транспортировку вверх.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее КСИР сообщил о поражении трех танкеров США и Британии.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!