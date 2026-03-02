Конфликт в Иране привел к росту ставок фрахта танкеров для перевозки нефти

Военный конфликт на Ближнем Востоке привел к существенному подорожанию фрахта танкеров, осуществляющих перевозку нефти из этого региона в Китай. Об этом сообщает Bloomberg, опираясь на источники в отрасли.

Отмечается, что цены на транспортировку подскочили более чем в два раза по сравнению с показателями пятницы, 27 февраля.

Стоимость аренды танкера класса Suezmax, предназначенного для перевозки до миллиона баррелей нефти, достигла 525 пунктов по международной системе Worldscale (WS525). Это значительный рост по сравнению с уровнем в 225 пунктов (WS225), зафиксированным в пятницу, и начальными 50 пунктами (WS50) в начале года. Worldscale представляет собой процент от базовой ставки, устанавливаемой ежегодно для ключевых маршрутов.

Агентство подчеркивает, что мировая тенденция к росту ставок фрахта танкеров наблюдалась и ранее на фоне опасений эскалации ближневосточного кризиса. Однако текущие военные действия, а также перспектива блокировки Ормузского пролива, только усугубляют ситуацию и подталкивают цены на транспортировку вверх.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее КСИР сообщил о поражении трех танкеров США и Британии.