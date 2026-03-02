Посол Ирана раскрыл последствия ликвидации Хаменеи

Ликвидация верховного лидера Ирана Али Хаменеи приведет к безудержному применению силы. Об этом в статье для РИА Новости заявил посол республики в России Казем Джалали.

«Опасная ересь в отношениях между государствами и ужасающий поворот к безудержному применению силы в глобальном масштабе», — написал дипломат.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

В ночь на 1 марта был ликвидирован Хаменеи. Президент США Дональд Трамп назвал его «одним из самых злых людей в истории». В свою очередь российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования, отметив, что в России Хаменеи будут помнить «как выдающегося государственного деятеля», который внес огромный вклад в развитие отношений между двумя странами.

Ранее эксперт рассказал, кто может стать преемником Али Хаменеи.