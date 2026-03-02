«Кровавая Луна» в марте 2026 года: когда наблюдать полное лунное затмение

Когда и во сколько начнется «кровавое» лунное затмение, что это за явление и где его можно увидеть

3 марта 2026 года произойдет единственное в этом году лунное затмение «Кровавая Луна». Астрономическое явление, которое в следующий раз случится только 31 декабря 2028 года, повезет увидеть жителям нескольких регионов России. «Газета.Ru» выяснила, почему это лунное затмение называют «кровавым», где и во сколько его можно наблюдать и сколько оно будет длиться.

Что такое лунное затмение

Лунное затмение — астрономическое явление, которое происходит, когда Земля оказывается точно между Солнцем и Луной и наша планета отбрасывает тень на свой естественный спутник. Для этого события необходимо, чтобы три небесных тела выстроились в одну линию — это возможно только в полнолуние, рассказал «Газете.Ru» астроном, популяризатор науки Александр Киселев.

Астрономы различают три типа затмений в зависимости от того, насколько глубоко Луна погружается в тень Земли.

* Полутеневое затмение. Оно происходит, когда Луна проходит через внешнюю, более светлую область земной тени — полутень. В этом случае спутник лишь слегка тускнеет и изменение яркости часто незаметно для невооруженного глаза.

* Частное затмение. При нем лишь часть лунного диска попадает в полную тень, и тогда можно наблюдать эффект «откушенного» кусочка Луны.

* Полное затмение — самое зрелищное: Луна целиком погружается в умбру — самую темную область земной тени.

Bkrzyzanek/Shutterstock/FOTODOM

Почему луна становится красной

Во время полного затмения и возникает явление, которое в народе называют «Кровавой Луной». Хотя прямой солнечный свет не достигает спутника, часть лучей, проходящих по касательной к Земле, преломляется в ее атмосфере. Как объясняет Александр Киселев, атмосфера действует как гигантская линза: коротковолновые синие и зеленые лучи рассеиваются, а длинноволновые красные достигают поверхности Луны, окрашивая ее в медно-красные тона.

Цвет «Кровавой луны» может меняться от ярко оранжево-красного до темно-коричневого. Интенсивность и оттенок красного цвета могут варьироваться в зависимости от состояния атмосферы Земли в момент затмения: наличие пыли, вулканического пепла или облачности может сделать Луну более тусклой или, наоборот, более яркой и насыщенной по цвету. Александр Киселев астроном, популяризатор науки

Когда наступит полное лунное затмение «Кровавая Луна» в 2026 году

«Кровавое» затмение произойдет вечером 3 марта и станет единственным в этом году, рассказали в Московском планетарии.

5 часов 39 минут продлится лунное затмение 3 марта 2026 года

Хронология лунного затмения 3 марта

* Общая продолжительность затмения — с 11:45 до 17:24 по московскому времени.

* Полная теневая фаза будет продолжаться 59 минут — с 14:05 до 15:04 по московскому времени. В этот момент Луна станет насыщенного красного цвета.

* Пик лунного затмения придется на 14:35 по московскому времени.

Ingaav/Shutterstock/FOTODOM

Где будет видно затмение 3 марта в России

Наблюдать редкое астрономическое явление можно в любой точке Земли, где Луна в это время находится над горизонтом. В России условия наблюдения сильно различаются в зависимости от региона.

Лучше лунное затмение будет видно на Дальнем Востоке. Все теневые фазы увидят жители Приморья, Хабаровского края, Камчатки, Сахалина, Чукотки и восточных районов Якутии. Самым восточным городом России, где можно будет увидеть все фазы полного лунного затмения, станет Анадырь.

Город Мирный в Якутии окажется самым западным населенным пунктом России, где Луна появится над горизонтом за несколько минут до начала полной фазы затмения.

В Восточной Сибири — например в Иркутской области и Красноярском крае, — затмение начнется до восхода Луны. В Центральной Сибири Луна будет восходить уже во время полной фазы. Жители Западной Сибири смогут увидеть только окончание затмения.

Затмение не будет видно в европейской части России, включая Москву и Санкт-Петербург, а также Поволжье и юг страны. В это время Луна находится под горизонтом.

Лунное затмение 3 марта 2026 года станет редким астрономическим событием. По словам эксперта в области астрономии Пермского Политеха Евгения Бурмистрова, это единственный случай в этом году, когда спутник скроется целиком за нашей планетой. Следующую «Кровавую луну» придется ждать почти три года — до 31 декабря 2028 года.

Как наблюдать лунное затмение 3 марта 2026 года

Global Look Press

Чтобы получить максимум впечатлений, стоит заранее подготовиться. Вот несколько рекомендаций от астрономов и опытных наблюдателей.

Выберите правильное место

Луна во время затмения будет находиться в созвездии Льва, а значит, наблюдать ее лучше всего на востоке и юго-востоке. Найдите площадку с максимально открытым горизонтом в этих направлениях — без высоких домов, деревьев и холмов. Чем дальше от городской засветки, тем лучше будет виден красноватый оттенок Луны и слабые звезды рядом с ней.

Начинайте наблюдение заранее

Затмение начинается с полутеневой фазы в 11:45 мск, но изменение яркости почти незаметно. А вот с 12:51 мск, когда Луна войдет в тень, процесс станет зрелищным. Лучше выйти на наблюдение за 15–20 минут до начала частного затмения, чтобы успеть адаптироваться к темноте и настроить оптику. Полная фаза продлится почти час — с 14:05 до 15:04 мск, это самое впечатляющее время.

Вооружитесь оптикой

Для наблюдения невооруженным глазом будет отлично видно, как Луна меняет цвет. Но бинокль или небольшой телескоп позволят рассмотреть детали: например, как тень Земли постепенно наползает на лунные кратеры и моря. Также в окуляр можно попытаться увидеть звезды, которые становятся заметнее рядом с потускневшей Луной.

Не забудьте про комфорт

В марте на большей части территории России сохраняется холодная погода. Одевайтесь теплее, возьмите с собой складной стул, термос с горячим чаем и плед. Наблюдение может занять несколько часов, особенно если вы захотите увидеть все фазы от начала до конца.

Что еще можно увидеть

Во время полной фазы, когда лунный свет не мешает, обратите внимание на созвездие Льва. Яркая звезда Регул находится неподалеку от Луны — это отличный ориентир. А если у вас есть бинокль, попробуйте отыскать рассеянное звездное скопление Ясли (M44) в соседнем созвездии Рака — оно будет видно как туманное пятнышко.