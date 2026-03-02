«Радиостанция Судного дня» передала третье за день сообщение

«Радио Судного дня» в третий раз за понедельник, 2 марта, вышла в эфир. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Второй сигнал прозвучал в эфире в 14:02 мск. На волне радиостанции можно было услышать слово «дегазатор».

В третий раз УВБ-76 вышла в эфир в 14:40 мск.

«НЖТИ 51053 АСФИКСИЯ 2792 1821», — прозвучало на волне радиостанции.

Предыдущее сообщение «долгогривый» было озвучено в эфире в 12:33 мск.

В прошлом году британский таблоид Express писал, что сообщения «Радиостанции Судного дня» вызывают беспокойство на Западе. В публикации отмечается, что передачи УВБ-76 чаще всего фиксируются в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

УВБ-76 вещает с конца 1970-х годов. Радиостанция известна своим почти постоянным вещанием с преобладанием монотонного «жужжания», прерываемого иногда неразборчивыми фразами, числами или бессмысленными словесными последовательностями. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

Ранее «Радиостанция Судного дня» транслировала Shaman и «Лебединое озеро».