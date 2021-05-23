В Международной организации гражданской авиации прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair

В Международной организации гражданской авиации (ICAO) прокомментировали инцидент с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Об этом говорится в сообщении в Twitter организации.

«ICAO серьезно обеспокоена вынужденной посадкой борта Ryanair вместе с его пассажирами, что может противоречить Чикагской конвенции», — говорится в заявлении.

Также организация рассчитывает на более широкий доступ к информации по данному инциденту.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время журналист задержан.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и Степана Путило.

В Белоруссии Протасевич и Путило обвиняются в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и организации массовых беспорядков, а также в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности. Они объявлены в межгосударственный розыск.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича является результатом работы спецслужб республики.

По ее мнению, Протасевич был признан террористом именно в результате действий спецслужб. Она отметила, что уже сообщила об инциденте в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Белоруссии из ICAO.

Конвенция о международной гражданской авиации — конвенция, которая установила основные принципы работы международной авиации, в частности, правила полётов над территорией страны участницы, принцип национальной принадлежности воздушного судна, облегчение международных полетов, международные стандарты и рекомендуемую практику. Документ начал действовать с 5 марта 1947 года и существует до сих пор.