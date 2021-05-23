Умер ребенок, получивший травмы после падения фуникулера в Италии

Ребенок, получивший травмы при падении фуникулера в итальянских Альпах, умер в больнице. Об этом сообщает агентство ANSA.

Таким образом, число жертв трагедии достигло 14 человек.

Ранее сообщалось, что двое детей девяти и пяти лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине. Уточнялось, что у одного из них зафиксированы травмы головы и грудного отдела, а также переломы нижних конечностей.

Авария произошла на маршруте Стреза-Моттароне в Пьемонте. Отмечается, что падение кабины на канатной дороге Стреза-Моттароне могло случиться из-за проблемы с тросом, который оборвался в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту 1491 м. Фуникулер упал в лесистом и недоступном участке, что, по данным итальянского СМИ, осложнило спасательную операцию.

Канатная дорога была вновь открыта для публики 22 мая после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. При этом в период с 2014 по 2016 год фуникулер полностью отремонтировали, также было проведено тщательное техническое обслуживание.