ГосТВ Белоруссии заявило, что Протасевича задержали после публикации его фото из аэропорта

close
Роман Протасевич Роман Протасевич
Роман Протасевич
Reuters

Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» заявил, что милиция задержала основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после того, как летевшая с ним подруга сделала его фотографию в аэропорту и отправила другому человеку. Об этом сообщили в эфире канала.

«Оказалось, что он летел с подругой, которая сделала его фото в автобусе (в аэропорту – ред.) и отправила другому опальному блогеру Мотолько (Антон Мотолько, включен Минском в перечень лиц, причастных к терроризму - ред.). Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию», — утверждает телеканал.

По данным «Беларусь 1», Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс, находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время он задержан.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание журналиста является результатом работы спецслужб республики.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей канала Романа Протасевича и Степана Путило.