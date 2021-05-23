ГосТВ Белоруссии заявило, что Протасевича задержали после публикации его фото из аэропорта

Белорусский государственный телеканал «Беларусь 1» заявил, что милиция задержала основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после того, как летевшая с ним подруга сделала его фотографию в аэропорту и отправила другому человеку. Об этом сообщили в эфире канала.

«Оказалось, что он летел с подругой, которая сделала его фото в автобусе (в аэропорту – ред.) и отправила другому опальному блогеру Мотолько (Антон Мотолько, включен Минском в перечень лиц, причастных к терроризму - ред.). Тот опубликовал снимок в Telegram, и милиция отреагировала на информацию», — утверждает телеканал.

По данным «Беларусь 1», Протасевич не включен в список лиц, которым запрещены въезд и выезд из страны.

Ранее сообщалось, что на борту самолета, который направлялся из Афин в Вильнюс, находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. В настоящее время он задержан.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что задержание журналиста является результатом работы спецслужб республики.

До этого стало известно, что СК Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателей канала Романа Протасевича и Степана Путило.