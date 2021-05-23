Собянин рассказал об успехах Москвы в борьбе с коронавирусом

Москва достойно справилась с коронавирусом и брошенными им вызовами. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА «Новости».

«Я считаю, что Москва, москвичи , все наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб - все отрасли справились достойно», — сказал глава города.

По словам Собянина, система налажена так, что город и все отрасли экономики могут нормально работать. Он подчеркнул, что во время эпидемии продолжалась работа больниц по экстренным и плановым вопросам, что позволяет утверждать, что Москва справилась не хуже, а в некоторых вопросах и лучше, чем другие мировые города. Например, в российской столице экономика восстанавливается быстрее, а ограничения действовали не так долго.

В Москве коронавирусом заразились 4 992 554 человека, из которых 118 125 скончались. За прошедшие сутки выявили 2 653 случая коронавируса, по всей России — 8 709 новых случаев инфицирования.