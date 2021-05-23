Жители соседнего с извергающимся в Конго вулканом бегут в соседние страны

Жители города Гома, расположенного в Демократической Республике Конго возле границы с Руандой, бегут в эту страну, спасаясь от извержения вулкана Ньирагонго, сообщает Radio Rwanda.

«Согласно последним данным, опубликованным иммиграционными властями Руанды, по меньшей мере 3 тысячи жителей города Гома прибыли в Руанду, спасаясь от вулкана. Власти района Рубаву заявили, что разработали чрезвычайный план помощи перемещенным лицам и размещают их в школах и церквях», — сообщили в эфире.

Население города Гома составляет 1,5 млн человек. Одной из особенностей вулкана Ньирагонго является очень быстро распространяющаяся лава. Причина сверхтекучести лавы состоит в особом химическом составе. Вулканические потоки могут распространяться со склонов вулкана со скоростью до 96 км/ч.

Ньирагонго, как действующий вулкан, является частью рифта Альбертин, его высота составляет 3 470 метров. Его извержения часто наносят ущерб местному населению и близлежащим городам. Самые большие потери за историю наблюдения составили 600 человек, это произошло в 1977 году.

Ранее в ДР Конго произошло мощное извержение вулкана.