Мясников раскрыл новый симптом инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о новом неожиданном симптоме инсульта.

«Любое выпадение полей зрения — срочно к врачу, не завтра, а сейчас, срочно. Может быть инсульт, может быть серьезная симптоматика», — заявил Мясников в эфире.

Он пояснил, что этот симптом проявляется в виде так называемых «мушек» перед глазами, которые могут сопровождаться ухудшением зрения, размытостью или болью. В таком случае, Мясников рекомендует немедленно обращаться к врачу.

В особую группу риска при гипертонии, диабете и пожилом возрасте.

В том случае, если «мушки» не сопровождаются болью и ухудшением зрения — беспокоится не стоит, это естественный процесс денатурации белка, которая происходит в глазах. Особенно части «мушки» появляются с возрастом.

Ранее Мясников предложил ввести ограничения для непривитых от коронавируса.