Львицы напали на дрессировщика в цирке под Новосибирском

Львицы напали на дрессировщика в Мошковском районе Новосибирской области. Инцидент произошел в ходе выступления гастролирующего Уральского цирка, сообщает портал NGS.

Как видно на кадрах, животные лежали на сцене, потом внезапно подбежали к мужчине, повалили его на пол и начали кусать.

В результате дрессировщик получил рваные раны руки и ноги. По словам пострадавшего, после случившегося одна из львиц больше не будет принимать участие в выступлениях.

«Веге пять лет и она с детства была своенравной. Ее сестра Санта, с которой они выступали до сегодняшнего дня, совсем другая», — уточнил сотрудник цирка.

Предполагается, что нападавшую на дрессировщика львицу Вегу теперь пристроят в зоопарк. В воскресенье, 23 мая, планируется еще одно выступление в Мошковском районе, но без львиц.

В конце марта в Казани слон напал на рабочего в цирке. Животное оттолкнуло мужчину, когда тот подошел к слону. Пострадавшего госпитализировали, медики тогда оценивали состояние его здоровья как средней тяжести.