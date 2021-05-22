Мишустин рассказал о борьбе с бюрократией

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что правительство планирует сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», — заявил он, отвечая на вопросы участников просветительского марафона «Новое знание».

Премьер уточнил, что такие сервисы в России уже есть, например, можно подать документы на поступление в вузы на одном сайте. В прошлом году на этот сервис было загружено более 70 тыс. заявлений.

По его словам, идеальный государственный сервис «предоставляется в проактивном режиме, просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем, и так далее».

Мишустин добавил, что при такой системе госуслуг не нужно будет дополнительно уведомлять различные инстанции.

«Именно таким мы видим государство без бюрократии, не обременительным для людей и бизнеса», — заключил он.

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