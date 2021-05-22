«Ъ» узнал о миллиардных хищениях при строительстве спецобъектов Минобороны

Следственный комитет расследует крупное уголовное дело о хищениях почти 4,5 млрд рублей при строительстве различных объектов Минобороны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В конце 2020 года правоохранители начали разбираться с деятельностью АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), учрежденного АО «Гарнизон», которое принадлежит Минобороны. Выяснилось, что за последние пять лет в рамках госконтрактов с военным ведомством ГУОВ по крайней мере четыре объекта специального назначения не достроила, возвела с нарушениями или представила заказчику сметы с завышенной стоимостью.

Изначально речь шла о недостаче в общей сложности 2 млрд 899 млн рублей, следствие квалифицировало нарушение как особо крупное мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. К весне этого года список подозрительных сооружений пополнился четырьмя спецобъектами Минобороны. Предполагается, что на этих стройках военные коммерсанты могли похитить еще около 1 млрд 947 млн рублей.

СК возбудил уголовное дело против бывшего гендиректора ООО «М-Строй» Андрея Епифанцева. По данным ведомства, это общество было учреждено ГУОВ и выполняло часть строительных работ, порученных его учредителю в рамках госконтрактов с Минобороны. Позже фигурантом дел стал бывший начальник строительного управления ГУОВ.

Подозреваемые рассказали, что всеми сомнительными работами руководил не гендиректор «М-Строя», а его заместитель Дмитрий Пипко. По словам Епифанцева, в феврале 2021 года его заместитель «дал указание безвозвратно удалить электронную базу данных фирмы» и «организовал вывоз первичной бухгалтерской документации за 2018–2019 годы, которую так и не нашли».

При задержании Пипко долгое время не открывал дверь в квартиру под разными предлогами, впустив оперативно-следственную группу только после того, как уничтожил в микроволновой печи все три своих мобильных телефона.

С учетом всех обстоятельств следователи направили ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд об аресте предпринимателя. В суде просьбу СК сочли обоснованной, заявив, что только содержание Дмитрия Пипко под стражей «сможет гарантировать надлежащее поведение подозреваемого и исключить его возможность каким-либо образом влиять на ход следствия».

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор похитителям земель Минобороны в Подмосковье.