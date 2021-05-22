Мужчина осквернил военный мемориал в Калининграде

В Калининграде мужчина осквернил мемориал на братской могиле советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По данным ведомства, 21 мая в региональных Telegram-каналах появилась видеозапись, на которой неизвестный справляет нужду на мемориальном комплексе в микрорайоне Чкаловск. Личность правонарушителя установили полицейские. Им оказался 31-летний местный житель ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над местами захоронения».

Ранее сообщалось, что в в Туапсе вандалы разрушили военный мемориал.

До этого злоумышленники осквернили памятник миномету «Катюша» в подмосковной Электростали.