Прокуратура Красноярского края начала проверку из-за масляного пятна в реке у ТЭЦ

Прокуратура Красноярского края начала проверку после сообщений в СМИ о появлении масляного пятна на Теплой речке возле ТЭЦ-1 в Красноярске. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что на место выехал сотрудник Красноярской природоохранной прокуратуры совместно с представителями Росприроднадзора и Минэкологии края.

В «Сибирской генерирующей компании» (СГК) заявили, что в технологическом цикле Красноярской ТЭЦ-1 не прибегают к мазуту.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего СГК собрала специальную комиссию, также организована проверка аккредитованной лаборатории. Специалисты возьмут пробы на входе и выходе из обводного канала.

В компании добавили, что жидкость могла попасть в воду из других расположенных поблизости предприятий.

В январе текущего года сообщалось, что на поверхности отводного канала Заинской ГРЭС в Татарстане обнаружили неизвестное радужное пятно площадью 4 тыс. квадратных метров.