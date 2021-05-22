Число случаев коронавируса в мире превысило 166 млн

Во всем мире на утро 22 мая выявлено 166 154 087 случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии от инфекции скончались 3 443 436 человек.

Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.

Так, в Соединенных Штатах зафиксировано 33 085 206 случаев COVID-19, из них 589 223 — с летальным исходом.

В Индии 26 289 290 заболевших и 295 525 скончавшихся, в Бразилии — 15 970 949 и 446 309 соответственно.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 21 мая, в России выявлено 4 983 845 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 117 739 человек, вылечились 4 601 120 человек.

Ранее в ВОЗ оценили реальное число смертей от коронавируса в мире — с начала пандемии от коронавирусной инфекции в мире могли погибнуть от 6 млн до 8 млн человек. В то же время эксперты ВОЗ считают, что в настоящее время общая смертность от вируса как минимум в 2-3 раза превышает официально зарегистрированные данные.