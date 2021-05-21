Коронавирус подтвердился еще у 2 954 жителей Москвы

В Москве выявили 2 954 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб.

Также за прошедший день выздоровели 2 593 пациента, 1 125 были госпитализированы, скончались 58.

За весь период пандемии зафиксировано 1 151 462 случая инфицирования среди жителей столицы, вылечились 1 038 332, умерли 19 532.

В целом по России выявили 8 937 новых случаев COVID-19.

Днем ранее сообщалось, что в столице коронавирус подтвердился еще у 3312 человек. Мэр Москве Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в городе сложной, но не драматичной. Также он призвал активнее вакцинироваться.