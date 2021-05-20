В посольстве РФ подтвердили похищение пиратами россиянина у берегов Ганы

Посольство России подтвердило, что пираты похитили россиянина у берегов Ганы. Об этом заявил РИА «Новости» российский посол в Гане Дмитрий Суслов.

Накануне портал организации Dryad Global, специализирующейся на морской безопасности, сообщал, что пираты напали на рыболовецкое судно Atlantic Princess. Инцидент произошел рядом с побережьем Ганы. Утверждалось, что во время нападения похитили пять человек, в том числе российского гражданина.

«Мы в процессе, налаживаем контакты с ганской рыболовной компанией — называется Pioneer Food Cannery, на связи с министерством иностранных дел», — объяснил посол.

Суслов обратил внимание, что с пиратами сейчас связался хозяин-владелец морского судна. Посольство пытается выйти на связь с владельцем и понять, какие будут дальнейшие шаги.

Нападение было совершено в среду, 19 мая, в 22.30 мск в 65 морских милях к югу от города Тема. По предварительным данным, пятеро вооруженных людей пробрались на борт судна, после чего взяли его под контроль. Пираты отплыли к югу на расстояние около 100 морских миль, а затем скрылись.

Ранее был освобожден похищенный в Гвинейском заливе экипаж судна, на котором был россиянин.