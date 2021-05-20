Однокомпонентная вакцина «Спутник лайт» одобрена в Никарагуа. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

В фонде отметили, что вакцина прошла официальную регистрацию Министерством здравоохранения Республики Никарагуа.

Ранее сообщалось, что власти Венесуэлы также одобрили применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы еще три российские вакцины от коронавируса: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Отечественная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» прошла регистрацию в России. Препарат является первым компонентом «Спутника V», но его планируется применять самостоятельно. В частности, он может использоваться при необходимости быстрого формирования популяционного иммунитета среди населения от 18 до 60 лет. Эффективность этой однокомпонентной вакцины составляет 79,4%.