В Москве ищут двух человек, обсуждавших планы нападения на одну из школ

В Москве разыскивают двух молодых людей, которые говорили в автобусе о планах нападения на одну из школ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Полиция ведет розыск двух молодых людей, которые разговаривали между собой в автобусе в районе Очаково-Матвеевское о планах нападения на одну из столичных школ», — рассказал собеседник агентства.

Диалог между пассажирами услышал подросток, который доложил об этом правоохранителям.

Отмечается, что у молодых людей была с собой кобура от пистолета.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в Калининском районе Петербурга задержали подростка в амуниции и с кобурой у школы. О подозрительном прохожем правоохранителям рассказали очевидцы. По данным источника, зайти в школу человек не пытался.

До этого также стало известно, что у школьника в Москве изъяли спортивное оружие после шутки о планах устроить стрельбу.