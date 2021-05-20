В Москве ищут двух человек, обсуждавших планы нападения на одну из школ
В Москве разыскивают двух молодых людей, которые говорили в автобусе о планах нападения на одну из школ, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Полиция ведет розыск двух молодых людей, которые разговаривали между собой в автобусе в районе Очаково-Матвеевское о планах нападения на одну из столичных школ», — рассказал собеседник агентства.
Диалог между пассажирами услышал подросток, который доложил об этом правоохранителям.
Отмечается, что у молодых людей была с собой кобура от пистолета.
Несколькими часами ранее сообщалось, что в Калининском районе Петербурга задержали подростка в амуниции и с кобурой у школы. О подозрительном прохожем правоохранителям рассказали очевидцы. По данным источника, зайти в школу человек не пытался.
До этого также стало известно, что у школьника в Москве изъяли спортивное оружие после шутки о планах устроить стрельбу.