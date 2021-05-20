Мурашко рассказал о запуске в гражданский оборот еще одной вакцины от коронавируса

Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал сроки поступления вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в гражданский оборот. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Через три недели», — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были выпущены вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

6 мая была зарегистрирована облегченная версия вакцины НИЦЭМ имени Гамалеи — «Спутник Лайт». Эффективность этого однокомпонентного препарата оценивается в 79,4%. Как рассказал директор центра Александр Гинцбург, действовать вакцина будет 4-5 месяцев. Она будет применяться для граждан в возрасте от 18 до 60 лет.